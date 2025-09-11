Gráfico do dia - USDJPY (11.07.2023)
O par USDJPY é influenciado por um dólar mais fraco e rendimentos obrigacionistas mais baixos Uma potencial intervenção...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O par USDJPY é influenciado por um dólar mais fraco e rendimentos obrigacionistas mais baixos Uma potencial intervenção...
Expectativas do ZEW para julho: -14.7. Previsto: -10; Anteriormente: -8.5 O sentimento dos investidores para julho na Alemanha, com base no inquérito...
Expectativas do ZEW para julho: -14.7. Previsto: -10; Anteriormente: -8.5 O sentimento dos investidores para julho na Alemanha, com base no inquérito...
A publicação do Índice ZEW alemão Inflação segundo o IPC na Alemanha sai em linha com as expectativas O...
A publicação do Índice ZEW alemão Inflação segundo o IPC na Alemanha sai em linha com as expectativas O...
Alemanha, relatório sobre a inflação segundo o IPC para junho: A taxa de inflação na Alemanha situou-se em +6,4%...
Alemanha, relatório sobre a inflação segundo o IPC para junho: A taxa de inflação na Alemanha situou-se em +6,4%...
Os salários no Reino Unido continuam a subir. Os ganhos médios num período de 3 meses aumentaram 6,9% em termos homólogos (YoY),...
Os salários no Reino Unido continuam a subir. Os ganhos médios num período de 3 meses aumentaram 6,9% em termos homólogos (YoY),...
Os da índices da Ásia-Pacífico estiverma a ser negociados em alta - apenas o Nikkei japonês caiu 1,2%, o S&P/ASX...
Os da índices da Ásia-Pacífico estiverma a ser negociados em alta - apenas o Nikkei japonês caiu 1,2%, o S&P/ASX...
A sessão de hoje nos mercados financeiros mundiais foi calma, sem grande volatilidade A amplitude de movimento dos principais índices...
A sessão de hoje nos mercados financeiros mundiais foi calma, sem grande volatilidade A amplitude de movimento dos principais índices...
A cotação das ações da Novavax (NVAX.US) subiu mais de 20% depois de a empresa de biotecnologia ter anunciado que o Canadá...
A cotação das ações da Novavax (NVAX.US) subiu mais de 20% depois de a empresa de biotecnologia ter anunciado que o Canadá...
Na semana passada acabámos por assistir a períodos de elevada volatilidade nos mercados, onde as equities na europa registaram violentas...
Na semana passada acabámos por assistir a períodos de elevada volatilidade nos mercados, onde as equities na europa registaram violentas...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Divergência entre os dados do NFP e...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Divergência entre os dados do NFP e...
Wall Street abre ligeiramente em alta no início da semana Esta semana, as atenções voltam-se para a inflação...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador