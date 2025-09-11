Resumo de Commodities (10.06.2025) – Petróleo, Prata, Ouro, Cacau
Petróleo A OPEP+ mantém atualmente sua estratégia de aumentar a produção de petróleo em 411 mil barris por dia....
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação
Os contratos futuros do FTSE 100 (UK100) estão subindo quase 0,7% hoje, apoiados por leituras macroeconômicas do Reino Unido mais fracas do...
Mercados europeus operam de forma mista nesta terça-feira (11) O índice polonês WIG20 lidera os ganhos, com alta de +1,00%, seguido...
Reino Unido - Dados de Emprego de abril: Taxa de Desemprego: real 4,6%; previsão 4,6%; anterior 4,5%; Rendimento Médio sem...
GBPUSD recua após dados fracos do mercado de trabalho no Reino Unido O par de moedas GBPUSD está recuando em direção a um...
Não há divulgações macroeconômicas programadas para hoje que possam impactar significativamente os mercados financeiros...
Trump confirmou que as negociações comerciais com a China estão em andamento em Londres e "indo bem", embora não...
Os índices acionários dos EUA têm uma sessão tranquila hoje. O S&P 500 sobe cerca de 0,3%, o Dow Jones oscila próximo...
Com o início da Worldwide Developer Conference 2025 (evento anual da Apple), as ações da fabricante do iPhone registram queda. Até...
Simulação de uma reação farmacêutica crítica foi acelerada em 20x com fluxo de trabalho híbrido quântico-clássico Parceria...
As ações da Robinhood e da AppLovin caem aproximadamente 5% hoje, apagando parcialmente os ganhos recentes. Apenas algumas sessões...
Queda nas expectativas de inflação: projeção para 1 ano recua para 3,2% (ante 3,6%), para 3 anos cai para 3%, e para...
As ações dos EUA se mantiveram estáveis após a divulgação de um forte relatório de empregos nos EUA na...
Os índices acionários dos Estados Unidos iniciam o pregão com altas moderadas. Hoje, toda a atenção do mercado está...
A Warner Bros. Discovery anunciou hoje seus planos de se dividir em duas empresas independentes: uma focada em streaming e cinema, e outra dedicada...
Fatos Até as 12h (horário de Brasília), o mercado de ações dos Estados Unidos registra altas moderadas no início...
A Apple, outrora líder incontestável em produtos de tecnologia para o consumidor, agora fica atrás de concorrentes na disputa pela...
Sentimento cauteloso domina mercados na Alemanha; setor de defesa lidera correção O sentimento dos investidores na Europa reflete um tom...
Gráfico do Dia – PLATINA (09.06.2025) A platina volta a ser o metal precioso com melhor desempenho no dia, com uma alta de 3,5%, atingindo...
