Abertura mercado americano: Wall Street arranca tremido numa semana interessante
Wall Street abre ligeiramente em alta no início da semana Esta semana, as atenções voltam-se para a inflação...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Wall Street abre ligeiramente em alta no início da semana Esta semana, as atenções voltam-se para a inflação...
Barr da Fed dos EUA anunciou que os maiores bancos americanos com mais de 100 mil milhões de dólares em ativos (anteriormente eram 700 mil...
Durante a sessão asiática foram publicados vários dados sobre a economia chinesa. Os dados sobre a inflação não...
https://www.youtube.com/watch?v=Y8PwlundG4g
O DE30 volta a ser negociado acima da marca dos 15.700 pontos Investidores atentos às declarações de membros dos Bancos...
O valor mensal das licenças de construção no Canadá aumentou 10,5%, atingindo os $10,5 mil milhões. As licenças...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
O Citi baixou a a notação das ações dos EUA e do Reino Unido para uma notação neutra, em vez de uma notação...
Assísta ao vídeo de oportunidade de hoje no índice UK100.
A Bitcoin está atualmente a cotar nos $ 30.100, com uma ligeira queda de 0,2% hoje. Ela tem se consolidado acima do importante nível...
Esta semana, a Polygon Technology deverá publicar o tokenomics para o recém anunciado Polygon 2.0. Esta será uma das atualizações...
