Polygon avança com novas atualizações na rede! 💡
Esta semana, a Polygon Technology deverá publicar o tokenomics para o recém anunciado Polygon 2.0. Esta será uma das atualizações...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Esta semana, a Polygon Technology deverá publicar o tokenomics para o recém anunciado Polygon 2.0. Esta será uma das atualizações...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
O calendário macroeconómico encontra-se relativamente vazio esta sessão Declarações de membros dos Bancos Centrais...
O calendário macroeconómico encontra-se relativamente vazio esta sessão Declarações de membros dos Bancos Centrais...
Os índices em Wall Street terminaram as negociações de sexta-feira em terreno negativo, mas longe dos mínimos...
Os índices em Wall Street terminaram as negociações de sexta-feira em terreno negativo, mas longe dos mínimos...
Contagem de plataformas US Baker Hughes 07-Jul: 680 (anterior 674) - Sondas de gás rotativas: 135 (anterior 124) - Sondas rotativas de petróleo:...
Contagem de plataformas US Baker Hughes 07-Jul: 680 (anterior 674) - Sondas de gás rotativas: 135 (anterior 124) - Sondas rotativas de petróleo:...
O dólar americano esteve sob forte pressão descendente durante a última sessão de negociação desta semana. A...
O dólar americano esteve sob forte pressão descendente durante a última sessão de negociação desta semana. A...
O verão começou e é normalmente um período mais calmo nos mercados. No entanto, a maratona de ganhos de Wall Street começa...
O verão começou e é normalmente um período mais calmo nos mercados. No entanto, a maratona de ganhos de Wall Street começa...
Relatório da EIA sobre o armazenamento de gás natural nos EUA. Atual: +72 bcf. Previsto: +65 bcf. Anterior: +76 bcf Fonte: xStation 5
Relatório da EIA sobre o armazenamento de gás natural nos EUA. Atual: +72 bcf. Previsto: +65 bcf. Anterior: +76 bcf Fonte: xStation 5
Wall Street com humor misto após o relatório do NFP US2000 recupera acentuadamente face a outros índices Levi...
Wall Street com humor misto após o relatório do NFP US2000 recupera acentuadamente face a outros índices Levi...
EUA, relatório do NFP para junho. Folhas de pagamento não agrícolas: 209k vs 225k esperado (339k anteriormente) Taxa de desemprego:...
EUA, relatório do NFP para junho. Folhas de pagamento não agrícolas: 209k vs 225k esperado (339k anteriormente) Taxa de desemprego:...
Enquanto a atenção dos mercados se centrou principalmente nos dados do emprego nos EUA para junho, também foram divulgados os dados...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador