Resumo diário: As acções recuam após fortes dados dos EUA, o petróleo ressalta com o relatório do EIA
A publicação das minutas da FOMC, bastante hawkish, combinada com uma série de dados dos EUA melhores do que o esperado, levou...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A publicação das minutas da FOMC, bastante hawkish, combinada com uma série de dados dos EUA melhores do que o esperado, levou...
O dólar americano tem sido uma das moedas do G10 com melhor desempenho durante a maior parte do dia. O fortalecimento do USD foi desencadeado pela...
A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) divulgou hoje, às 16:00, um relatório semanal sobre os...
Os ânimos no mercado global de ações estão hoje azedos. Os índices blue chips da Europa Ocidental negoceiam cerca de...
O USD subiu na sequência da publicação do índice de serviços ISM dos EUA para junho. O índice veio muito melhor...
Os índices de Wall Street negoceiam em baixa Um duplo topo no gráfico do US2000 A Exxon Mobil cai depois de emitir um aviso...
Ainda há uma semana, o mundo assistiu com espanto à troca de golpes online entre dois pesos pesados do mundo dos negócios - Elon Musk...
Dados macroeconómicos estão a pressionar os índices na europa HSBC reve em baixa as perspetivas sobre as acções...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
O relatório sobre o emprego do ADP para junho foi publicado hoje às 13h15. Como de costume, o relatório foi acompanhado de perto,...
