📊 ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 06/07/2023
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Apesar da fraqueza nos mercados regulamentados, as criptomoedas estão a ganhar, e a onda de valorização é principalmente apoiada...
O iene japonês lidera os ganhos esta manhã USDJPY reagiu junto de uma importante zona de resistência O iene está a valoriza,...
O início da sessão de hoje ficou marcado por novas quedas nos índices europeus. A publicação das minutas de ontem da...
Índices europeus voltam a abrir em baixa Dados sobre o mercado de trabalho dos EUA em destaque Investidores atentos também aos dados...
Encomendas de fábricas na Alemanha para maio: SA: Atual: 6,4% MoM. Anterior: -0,4% MoM WDA: Atual: -4.3% YoY. Anterior -9,9% YoY O...
Os índices da região da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em baixa esta madrugada. O Nikkei caiu 1,0%, o S&P/ASX...
Durante a sessão de hoje, as ações da empresa americana Wolfspeed (WOLF.US) subiram mais de 17%. O sentimento positivo em relação...
Wall Street registou uma descida antes das atas da FOMC Dados fracos da China deterioram o sentimento do mercado MP Materials (MP.US)...
O Velho Continente sob pressão e queda do sentimento na Europa e na Ásia Stifel desvaloriza ações do promotor...
