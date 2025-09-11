DE30: DAX sobre pressão depois do sentimento se agravar na Europa e Asia
O Velho Continente sob pressão e queda do sentimento na Europa e na Ásia Stifel desvaloriza ações do promotor...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
IFR emitiu uma recomendação de compra para o par EURGBP, considerando os seguintes níveis: Entrada (ao preço de mercado):...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
A Fed decidiu manter as taxas de juro inalteradas na reunião de junho, em linha com as expectativas do mercado. Esta foi a primeira vez que a Fed...
O petróleo recuperou das quedas anteriores, após os comentários do ministro saudita da Energia, Abdulaziz. Abdulaziz disse que...
Assista ao vídeo de oportunidade de hoje no petróleo, com Nuno Mello.
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Atualizações sobre a situação...
A divulgação das minutas da FOMC é um evento macro chave do dia. O documento será divulgado às 19:00 e estará...
Os índices PMI de serviços dos países europeus foram divulgados esta manhã. A maioria dos lançamentos foram revisões...
IFR emitiu uma recomendação para vender o par GBPUSD, considerando os seguintes níveis: Entrada (ao preço de mercado):...
