EURUSD - recomendação do Nomura (04.07.2023)
Nomura emitiu uma recomendação para o par de moedas EURUSD. Nomura recomenda colocar uma posição longa sobre o par com os...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Nomura emitiu uma recomendação para o par de moedas EURUSD. Nomura recomenda colocar uma posição longa sobre o par com os...
Nomura emitiu uma recomendação para o par de moedas EURUSD. Nomura recomenda colocar uma posição longa sobre o par com os...
O anúncio do corte de fornecimento da Arábia Saudita e da Rússia acabaram por ter pouco impacto no preço da matéria-prima A...
O anúncio do corte de fornecimento da Arábia Saudita e da Rússia acabaram por ter pouco impacto no preço da matéria-prima A...
O Banco da Reserva da Austrália (RBA) manteve as taxas de juro inalteradas nos 4,10% O RBA tem como objetivo equilibrar a oferta e a procura...
O Banco da Reserva da Austrália (RBA) manteve as taxas de juro inalteradas nos 4,10% O RBA tem como objetivo equilibrar a oferta e a procura...
RBA decide parar temporariamente de subir os juros Bolsas em Wall Street encerradas O calendário macroeconómico para o dia de hoje...
RBA decide parar temporariamente de subir os juros Bolsas em Wall Street encerradas O calendário macroeconómico para o dia de hoje...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma lateral esta madrugada. O Nikkei desvalorizou 0,6%, o Kospi...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma lateral esta madrugada. O Nikkei desvalorizou 0,6%, o Kospi...
https://vimeo.com/841988632
Wall Street ganha na abertura Greg Jensen, co-CIO da Bridgewater, disse que os mercados estão a perceber mal e alertou para as más perspectivas...
Wall Street ganha na abertura Greg Jensen, co-CIO da Bridgewater, disse que os mercados estão a perceber mal e alertou para as más perspectivas...
Foi publicado na sexta-feira um relatório que mostra claramente que a plantação de soja nos Estados Unidos é inferior ao inicialmente...
Foi publicado na sexta-feira um relatório que mostra claramente que a plantação de soja nos Estados Unidos é inferior ao inicialmente...
A Tesla atingiu um novo número recorde de entregas. Foram entregues cerca de 466 140 automóveis em todo o mundo no segundo trimestre,...
A Tesla atingiu um novo número recorde de entregas. Foram entregues cerca de 466 140 automóveis em todo o mundo no segundo trimestre,...
EUA, índice ISM referente ao sector da industrial em junho: Atual: 46,0. Esperado: 47.1. Anterior: 46,9. Índice de preços...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador