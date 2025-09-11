Última hora: Dólar americano recua após a publicação dos dados do ISM
EUA, índice ISM referente ao sector da industrial em junho: Atual: 46,0. Esperado: 47.1. Anterior: 46,9. Índice de preços...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus acabam por devolver ganhos do início da sessão Dados do PMI confirmam fraqueza no sector industrial UBS...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
O IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. IFR recomenda colocar uma posição curta sobre o par com os seguintes...
https://www.youtube.com/watch?v=scBKBCuxQKo
Os preços do petróleo estão a subir esta manhã. As notícias avançadas pela impresa sugerem que a Arábia...
As ações da AstraZeneca (AZN.UK) estão a desvalorizar mais de 4,5% e estão a sofrer a maior queda diária desde...
O franco suíço sofreu um golpe esta manhã após a divulgação dos dados de IPC de junho da Suíça....
O calendário económico desta manhã foi dominado pela divulgação dos índices PMI da indústria transformadora...
Índices europeus abrem em terreno positivo Índice industrial do ISM será publicado hoje às 15:00 PMIs finais de...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em alta durante esta madrugada. O Nikkei subiu 1,7%, o S&P/ASX 200 subiu...
