Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 03/07/2023
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em alta durante esta madrugada. O Nikkei subiu 1,7%, o S&P/ASX 200 subiu...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
https://www.youtube.com/watch?v=HgKd-mNfVEM
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 2º trimestre dos CTT (CTT.PT). Um...
Duas criptomoedas, LITECOIN e BITCOINCASH, têm ganho vigorosamente recentemente e continuaram os seus ganhos hoje, enquanto a Bitcoin tenta subir...
O relatório da inflação do IPC de junho para toda a zona euro foi publicado hoje às 10:00. Havia a sensação de...
O dólar australiano é uma das moedas do G10 com melhor desempenho hoje. A moeda manteve os seus ganhos, mesmo depois dos índices...
Índices europeus abrem em alta Dados da inflação do IPC de França e da zona euro Dados do PCE para maio será...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em alta - o S&P 500 ganhou 0,45%, o Dow Jones subiu 0,80% e o Russell...
Antes do meio-dia, recebemos dados sobre a inflação da Alemanha e de Espanha. O IPC da Alemanha subiu de 6,1% para 6,4% em termos anuais,...
As cotações do par de moedas GBPUSD têm-se movido recentemente numa tendência ascendente. No entanto, olhando para o intervalo...
O índice do dólar americano (USDIDX) registou hoje os seus níveis mais elevados em duas semanas. A apreciação generalizada...
