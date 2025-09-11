🌐 Visão Semanal 09/06/2025
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os investidores estão voltando cada vez mais sua atenção para outros metais preciosos. O ouro, em certo sentido, tornou-se excessivamente...
Índices acionários apresentam volatilidade limitada; otimismo nos EUA persiste após ganhos de sexta-feira Uma delegação...
EUA Futuros dos índices recuam modestamente entre –0,1% e –0,2%, após o salto de sexta que levou o S&P 500 acima da marca...
Os índices dos Estados Unidos encerram a semana em alta após a divulgação de dados melhores que o esperado sobre o mercado...
Uma nova leva de eventos importantes nos aguarda na próxima semana. Na quarta-feira, será divulgado o relatório de inflação...
Fatos A taxa de câmbio USDCAD tem sido negociada abaixo da média móvel exponencial (EMA) de 100 períodos desde o início...
Os contratos futuros dos EUA estão se recuperando após uma queda inicial em meio a um clima de risco afetado por uma surpreendente escalada...
Wall Street inicia a sessão desta sexta-feira com ganhos sólidos. Os investidores reagiram positivamente ao relatório de emprego melhor...
Colapso das ações da Lululemon após corte na projeção de lucros As ações da Lululemon chegaram a...
Variação no Emprego no Canadá em maio: 8,8 mil (Previsão: -10 mil, Anterior: 7,4 mil) Salário médio...
13h30 BST / 09h30 (horário de Brasília) – Estados Unidos – Dados de Emprego de Maio: Payroll (empregos fora do setor...
O relatório de Payroll (NFP), agendado para as 9h30 (horário de Brasília), é uma fonte-chave de informações sobre...
O mercado acionário alemão volta a demonstrar resiliência — resistindo de forma eficaz à pressão vendedora. O índice...
Índices dos EUA sobem, enquanto o sentimento na Europa permanece claramente mais fraco Às 6h (horário de Brasília), será...
À luz das divulgações macroeconômicas agendadas para hoje nos Estados Unidos, toda a atenção do mercado de câmbio...
PIB da Zona do Euro (Trimestre contra Trimestre, Revisado): 0,6% (Previsão: 0,4%, Anterior: 0,3%) PIB Anualizado: 1,5% (Previsão:...
Produção industrial da Alemanha recua 2,02% em base anual A produção industrial na Alemanha caiu 2,02% em relação...
Futuros sobre índices dos EUA registram ganhos, embora o US500 tenha recuado ontem após ultrapassar a marca de 6.000 pontos. Hoje, o US500...
