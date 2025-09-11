Declarações iniciais de Powell, Lagarde, Bailey e Ueda em Sintra
O painel de política monetária no fórum de bancos centrais do BCE em Sintra, Portugal, teve início às 15h40 O...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O painel de política monetária no fórum de bancos centrais do BCE em Sintra, Portugal, teve início às 15h40 O...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vitor...
A Micron Technology (MU.US), um dos principais fabricantes de semicondutores dos EUA, apresentará os seus resultados após o fecho da sessão...
DE30 volta a ultrapassar a barreira dos 16.000 pontos UBS apoia sentimento em torno da Deutsche Post Goldman Sachs reforça acções...
DE30 returns above the 16,000 point barrier UBS supports sentiment around Deutsche Post Goldman Sachs strengthens oversold Siemens...
Assista agora ao vídeo de oportunidade em US500
Com as recentes quedas registadas nas empresas tecnológicas que compõem o índice US100, a cobertura dos analistas e, em particular,...
O dólar da Nova Zelândia está a ser negociado em baixa após a publicação dos dados da inflação...
Hoje, a volatilidade no EURUSD pode aumentar dado que os mercados aguardam pelos discursos de Christine Lagarde, presidente do BCE, e do presidente da...
índices europeus seguem em terreno positivo esta manhã Investidores atentos às declarações dos responsáveis...
