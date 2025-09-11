Calendário económico: Declarações de Powell e Lagarde em destaque!
índices europeus seguem em terreno positivo esta manhã Investidores atentos às declarações dos responsáveis...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
índices europeus seguem em terreno positivo esta manhã Investidores atentos às declarações dos responsáveis...
Neste webinar com Samuel Laranjeira, da Income Markets, vamos abordar os principais índices acionistas e a que é que os investidores devem...
Os índices dos EUA recuperaram hoje, liderados pelas acções tecnológicas. O S&P 500 ganha 1,1%, o Dow Jones ganha 0,7%...
O euro é a moeda do G10 com melhor desempenho hoje, ganhando 0,5% em relação ao dólar americano. A moeda comum ganha com os...
O RBC emitiu uma recomendação para o par de moedas CHFJPY. O banco recomenda colocar uma posição longa sobre o par com os...
O HSBC emitiu uma recomendação para o par de moedas EURGBP. O banco recomenda colocar uma posição longa pendente sobre o...
O clima de risco pode ser visto nos mercados hoje. As ações na Europa e na China foram negociadas em alta hoje cedo e agora ganhos sólidos...
Os preços do alumínio saltaram para quase US $ 2.200 por tonelada, em meio a esperanças de um maior estímulo na China, o que...
O Conference Board divulgou o mais recente índice de confiança dos consumidores às 15:00. O mercado esperava que o índice subisse...
Os índices dos EUA iniciaram o dia de hoje em alta Dow Jones volta a subir acima dos 34.000 pts Walgreens Boots Alliance cai para...
