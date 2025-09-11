📊 ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 27/06/2023
https://www.youtube.com/watch?v=_9ZN0DNpaBQ
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
DE30 segue lateral Ações da Hapag-Lloyd (HLAG.DE) testam uma importante zona de suporte Ações da Volkswagen (VOW1.DE)...
A inflação anual do Canadá caiu para 3,4% em maio, face a 4,4% em novembro, abaixo das expectativas do mercado de 6,4%. O núcleo...
O relatório de encomendas de bens duráveis dos EUA para maio foi publicado hoje às 13:30. Esperava-se que os dados mostrassem uma...
Petróleo O petróleo continua sob pressão apenas alguns dias antes da entrada em vigor do corte adicional de produção...
O PBoC fixou uma taxa de referência diária para o yuan mais forte do que o previsto A operação de compra com acordo de...
A primeira vaga de calor a atingir os Estados Unidos está a aumentar diretamente a procura de eletricidade que os americanos utilizam para alimentar...
Durante o seu discurso inaugural na conferência de bancos centrais que está a decorrer em Sintra, Portugal, a Presidente Lagarde anunciou...
Os índices europeus estão a abrir ligeiramente em alta Dados sobre a inflação do Canadá Índice de Confiança...
