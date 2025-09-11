Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 27/06/2023
Os índices da região da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista esta madrugada. O Nikkei caiu 0,5%, o S&P/ASX...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices da região da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista esta madrugada. O Nikkei caiu 0,5%, o S&P/ASX...
Os índices da região da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista esta madrugada. O Nikkei caiu 0,5%, o S&P/ASX...
Wall Street, depois de ganhos iniciais no início da sessão, terminou o dia com perdas. As quedas mais acentuadas não foram causadas...
Wall Street, depois de ganhos iniciais no início da sessão, terminou o dia com perdas. As quedas mais acentuadas não foram causadas...
Os índices de Wall Street estão a começar a semana com quedas mais rápidas. A escala da venda é vista no gigante...
Os índices de Wall Street estão a começar a semana com quedas mais rápidas. A escala da venda é vista no gigante...
As acções da empresa farmacêutica global Pfizer (PFE.US) caíram quase 4% na sessão de hoje, após o fim do trabalho...
As acções da empresa farmacêutica global Pfizer (PFE.US) caíram quase 4% na sessão de hoje, após o fim do trabalho...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Atualização da vertente macro Bancos...
Nesta análise semanal pelo analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Atualização da vertente macro Bancos...
A semana passada ficou marcada por uma deterioração no sentimento geral do mercado que acabou por trazer quedas nos índices e ganhos...
A semana passada ficou marcada por uma deterioração no sentimento geral do mercado que acabou por trazer quedas nos índices e ganhos...
Wall Street abre em alta depois de um fim de semana volátil Os índices negoceiam calmamente após o caótico, mas de curta...
Wall Street abre em alta depois de um fim de semana volátil Os índices negoceiam calmamente após o caótico, mas de curta...
O Credit Agricole CIB Research emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. O Credit Agricole recomenda colocar uma posição...
O Credit Agricole CIB Research emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. O Credit Agricole recomenda colocar uma posição...
Atividade Regional de Dallas para junho Atual: -23,2 contra -20,0 esperado e -29,1 anteriormente O indicador regional do Banco da Reserva Federal...
Atividade Regional de Dallas para junho Atual: -23,2 contra -20,0 esperado e -29,1 anteriormente O indicador regional do Banco da Reserva Federal...
Aston Martin (AML.UK) e Lucid Group (LCID.US) celebraram um acordo no qual a Lucid, em troca de uma participação de 3,7%, irá partilhar...
Aston Martin (AML.UK) e Lucid Group (LCID.US) celebraram um acordo no qual a Lucid, em troca de uma participação de 3,7%, irá partilhar...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador