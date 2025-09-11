⏫⏫Prata dispara 1.5%
Na semana passada, assistimos a sinais hawkish de muitos bancos centrais. Alguns deles reviram em alta as projeções sobre as taxas de juro...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
DE30 tenta recuperar parte das quedas desta manhã O índice alemão continua a ser negociado abaixo da média móvel...
O NATGAS continua a valorizar após o rollover da semana passada e ultrapassa a marca dos $2.80 por MMBTu, o que pode sugerir que a recuperação...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
As criptomoedas estão a sofrer uma ligeira correção após os ganhos eufóricos da Bitcoin na semana passada. Ao mesmo...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
Alemanha, Dados do IFO de junho Clima empresarial: 88,4 vs 90,8 esperados (91,7 anteriormente) Expectativas: 83,6 vs 88,1 esperados (88,6...
Foi divulgado durante a noite um resumo das opiniões da reunião de junho do Banco do Japão, e embora o documento seja frequentemente...
