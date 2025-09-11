GBPUSD - recomendação do IFR (23.06.2023)
IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. IFR recomenda colocar uma posição curta sobre o par com os seguintes...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista ao vídeo de oportunidade no par GBP/AUD.
EURUSD está a desvalorizar cerca de 1% esta manhã, com o euro a registar o pior desempenho entre as principais moedas.Os dados decepcionantes...
A publicação dos PMIs referentes ao mês de junho de França e da Alemanha revelaram-se uma desilusão. Os dados franceses...
Os índices PMI para junho foram acompanhados de perto pelos investidores. Dados de França Indústria : 45,5 vs 45,4...
Índices europeus abrem em baixa PMIs para junho da Europa e dos Estados Unidos em destaque GBP valoriza depois da publicação...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem de forma mista - o S&P 500 ganhou 0,37%, o Nasdaq subiu 0,95%, o Dow...
Neste webinar exclusivo para clientes da XTB, uma oferta do INVESTING DAY 2023, Luís Correia Tavares irá explicar como criar o seu portfólio...
O Presidente da Fed, Powell, repetiu algumas vezes durante o seu testemunho perante a Comissão do Senado dos EUA para os Assuntos Bancários,...
O Danske emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPCHF. O Danske recomenda colocar uma posição curta sobre o par com...
