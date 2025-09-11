🗽 ANÁLISE DO PAYROLL DOS EUA
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Investidores estão se posicionando diante de informações recentes sobre os próximos passos de Donald Trump. Os principais...
As ações da Tesla recuaram em meio ao aumento das tensões entre Elon Musk e o ex-presidente Donald Trump, após críticas...
Os futuros do S&P 500 (US500) registram uma modesta alta de 0,2%, tentando reverter perdas anteriores, após o mercado reagir aos comentários...
As ações da PVH Corp., holding americana do setor de moda e vestuário que é proprietária das marcas Calvin Klein e Tommy...
As ações dos EUA fecharam em diferentes direções após uma sessão marcada por alta volatilidade, com os investidores...
Os contratos futuros de gás natural recuam após a divulgação dos dados mais recentes da EIA (Administração de...
Os principais índices de Wall Street abriram em leve baixa nesta quinta-feira, com perdas médias em torno de 0,15% no mercado à vista....
A cobertura ao vivo destaca os principais comentários da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, sobre a decisão de juros...
___ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação...
13:30 BST, Estados Unidos – Dados de Emprego: Pedidos iniciais de seguro-desemprego: real 247 mil; previsão 236 mil; anterior 239 mil; Média...
🚨 ÚLTIMAS NOTÍCIAS: BCE reduz taxa de juros conforme esperado – taxa de refinanciamento vai a 2,15% 💡 📉 O Banco Central Europeu...
A Circle Internet Group, emissora da stablecoin USDC, concluiu com sucesso sua oferta pública inicial (IPO), marcando um avanço significativo...
📈 PRATA (SILVER) sobe 3,5% e atinge o maior nível desde 2012 O contrato da prata (SILVER) avança 3,5% nesta quinta-feira, sendo negociado...
Fatos: O Russell 2000 está operando na zona de 60 pontos do indicador RSI das últimas 14 sessões. O contrato baseado...
As ações da Wizz Air recuam 27% nesta quinta-feira, registrando sua maior perda diária desde a pandemia, após a divulgação...
Zona do Euro – Índice de Preços ao Produtor (PPI) – Junho 🕙 07:00 (Horário de Brasília) PPI (YoY):...
O Banco Central Europeu (BCE) é amplamente esperado para implementar hoje mais um corte de 25 pontos-base na taxa de juros, o que reduziria a taxa...
A taxa de câmbio EUR/USD voltou a subir acima de 1,14 ontem, em resposta a dados macroeconômicos surpreendentemente fracos dos EUA. A valorização...
Calendário Econômico: Mercados se preparam para o NFP e decisão do BCE (05.06.2025) Após o sinal de alerta do mercado de...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador