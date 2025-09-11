Resumo do dia: Wall Street corrige com as palavras de Powell
A sessão de quarta-feira trouxe uma correção mais profunda no mercado bolsista, com os principais índices bolsistas europeus...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A sessão de quarta-feira trouxe uma correção mais profunda no mercado bolsista, com os principais índices bolsistas europeus...
A sessão de quarta-feira trouxe uma correção mais profunda no mercado bolsista, com os principais índices bolsistas europeus...
As ações da empresa de medicina dentária e veterinária Patterson (PDCO.US) estão a ser negociadas hoje em alta, uma...
As ações da empresa de medicina dentária e veterinária Patterson (PDCO.US) estão a ser negociadas hoje em alta, uma...
A Kratos Defense & Security Solutions (KTOS.US) efectuou o primeiro teste estático bem sucedido no motor do foguetão Zeus 1 nas instalações...
A Kratos Defense & Security Solutions (KTOS.US) efectuou o primeiro teste estático bem sucedido no motor do foguetão Zeus 1 nas instalações...
A Bitcoin subiu acima dos 30 000 dólares pela primeira vez desde abril, impulsionada pelo otimismo em torno da introdução de fundos...
A Bitcoin subiu acima dos 30 000 dólares pela primeira vez desde abril, impulsionada pelo otimismo em torno da introdução de fundos...
A FedEx apresentou resultados mistos para o quarto trimestre fiscal de 2023 A empresa ficou desapontada com as previsões para o ano fiscal...
A FedEx apresentou resultados mistos para o quarto trimestre fiscal de 2023 A empresa ficou desapontada com as previsões para o ano fiscal...
O texto do testemunho semestral de Powell no Congresso foi divulgado hoje às 13:30 BST, uma hora e meia antes da sua comparência perante o...
O texto do testemunho semestral de Powell no Congresso foi divulgado hoje às 13:30 BST, uma hora e meia antes da sua comparência perante o...
Os dados das vendas a retalho do Canadá para abril foram divulgados às 13:30h BST. O relatório acabou por ser melhor do que o esperado...
Os dados das vendas a retalho do Canadá para abril foram divulgados às 13:30h BST. O relatório acabou por ser melhor do que o esperado...
A euforia no mercado de ações, impulsionada pela tecnologia de IA e pela perspectiva de um iminente fim dos aumentos das taxas de juros nos...
A euforia no mercado de ações, impulsionada pela tecnologia de IA e pela perspectiva de um iminente fim dos aumentos das taxas de juros nos...
Uma das mais antigas criptomoedas, o Bitcoincash está a ser negociado hoje em alta dinâmica, com o seu preço a estabilizar depois de...
Uma das mais antigas criptomoedas, o Bitcoincash está a ser negociado hoje em alta dinâmica, com o seu preço a estabilizar depois de...
A Europa está a atravessar um período de incerteza, com a continuação das vendas na Ásia IFO revê em...
A Europa está a atravessar um período de incerteza, com a continuação das vendas na Ásia IFO revê em...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador