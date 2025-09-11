EUR/USD: USD continua a desvalorizar
Esta segunda-feira está a ser marcada por correções na maior parte dos ativos de registaram fortes valorizações na semana...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
https://www.youtube.com/watch?v=yEnd5Tq8UtE
O mercado de criptomoedas conseguiu recuperar algumas das perdas dos últimos dias, mas ainda é difícil falar sobre uma recuperação...
O USDTRY está a ser negociado em valores extramemente elevados, embora se espere que o CBRT possa decidir sobre um aumento radical da taxa quando...
DAX recua esta segunda-feira O sell-off nas empresas tecnológicas chinesas provocam quedas na Europa Em...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial AUDUSD. O banco recomenda entradas longas considerando os seguintes...
IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas GBPUSD. IFR recomenda colocar uma posição curta sobre o par com os seguintes...
O par EURUSD está a recuar hoje, após a forte recuperação registada na semana passada. A recuperação foi...
MUFG emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EURUSD. MUFG recomenda entradas longas, considerando os seguintes níveis: Entrada...
Segundo o Departamento de Estado dos EUA, o secretário Antony Blinken reunir-se-á com o presidente chinês Xi Jinping às 16h30...
