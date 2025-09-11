Gráfico do dia - AUDUSD (19.06.2023)
O dólar australiano é uma das moedas do G10 com pior desempenho no início de uma nova semana. Embora não tenha havido grandes...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O dólar australiano é uma das moedas do G10 com pior desempenho no início de uma nova semana. Embora não tenha havido grandes...
O dólar australiano é uma das moedas do G10 com pior desempenho no início de uma nova semana. Embora não tenha havido grandes...
Índices europeus abrem em terreno negativo Feriado nos EUA Decisões sobre as taxas de juro no lado do BoE, SNB e Norges Bank...
Índices europeus abrem em terreno negativo Feriado nos EUA Decisões sobre as taxas de juro no lado do BoE, SNB e Norges Bank...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em baixa esta madrugada. O Nikkei caiu 1,2%, o Kospi caiu 0,9%, o Nifty...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em baixa esta madrugada. O Nikkei caiu 1,2%, o Kospi caiu 0,9%, o Nifty...
A empresa de viagens de turismo espacial Virgin Galactic (SPCE.US) vai iniciar os serviços comerciais no final deste mês, após 19 anos...
A empresa de viagens de turismo espacial Virgin Galactic (SPCE.US) vai iniciar os serviços comerciais no final deste mês, após 19 anos...
Os principais índices dos E.U. iniciaram a sessão com sentimentos mistos, mas a leitura dos dados da Universidade de Michigan apoiou os touros....
Os principais índices dos E.U. iniciaram a sessão com sentimentos mistos, mas a leitura dos dados da Universidade de Michigan apoiou os touros....
As ações da Adobe subiram 4.55% hoje para US $ 512 depois que a empresa relatou receita recorde no segundo trimestre do ano fiscal de 2023,...
As ações da Adobe subiram 4.55% hoje para US $ 512 depois que a empresa relatou receita recorde no segundo trimestre do ano fiscal de 2023,...
16:00, EUA, dados da Universidade de Michigan: Sentimento do Consumidor: Atual: 63.9. esperado 60.2, anteriormente 59.2 Índice de Expectativas:...
16:00, EUA, dados da Universidade de Michigan: Sentimento do Consumidor: Atual: 63.9. esperado 60.2, anteriormente 59.2 Índice de Expectativas:...
A perspetiva de uma nova política restritiva do BCE não dissuade os touros O clima na Europa é apoiado pela força dos...
A perspetiva de uma nova política restritiva do BCE não dissuade os touros O clima na Europa é apoiado pela força dos...
https://www.youtube.com/watch?v=PMWzo3vmrhs
Dax num novo ATH! Os investidores reagem a um possível aumento da volatilidade devido ao "dia das três bruxas" Os...
Dax num novo ATH! Os investidores reagem a um possível aumento da volatilidade devido ao "dia das três bruxas" Os...
Holanda (16.06.2023): A Binance interrompeu as suas operações nos Países Baixos depois de não ter conseguido obter uma licença...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador