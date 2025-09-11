Binance continua a ter problemas regulatórios por todo o mundo🔍
Holanda (16.06.2023): A Binance interrompeu as suas operações nos Países Baixos depois de não ter conseguido obter uma licença...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Christopher J. Waller, da Fed, comentou hoje a situação da política monetária nos EUA. A partir da mensagem geral de Waller,...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
O EUR subiu no início da tarde, na sequência dos comentários de Pierre Wunsch, chefe do banco central belga e membro do BCE. Wunsch...
Assísta agora ao vídeo de oportunidade no petróleo.
O índice Nasdaq 100 (US100) atingiu o nível mais alto em 14 meses. A recente recuperação é alimentada pelo boom...
Índices europeus abrem de forma flat Dados da Universidade de Michigan sobre a confiança dos consumidores e expectativas sobre a inflação HICP...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em terreno positivo: S&P 500 e Nasdaq subiram 1,2%, Dow Jones...
Hoje, os investidores ficaram a saber muito sobre os principais dados da economia dos EUA. No geral, os dados foram mistos, com ligeiros abrandamentos...
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 2º trimestre da NOS (NOS.PT). Um...
Os preços do gás natural estão a subir, após a publicação dos inventários da EIA que mostraram uma...
