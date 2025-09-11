NATGAS dispara 7%, após o relatório da EIA 📈
Os preços do gás natural estão a subir, após a publicação dos inventários da EIA que mostraram um...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O sector da indústria transformadora nos Estados Unidos apresentou um quadro misto em junho de 2023, de acordo com o mais recente Empire State Manufacturing...
A norueguesa Opera (OPRA.US) é uma empresa que oferece navegadores Web para PC e dispositivos móveis. As acções já subiram...
Índices em Wall Street seguem em alta Pedidos de subsídio de desemprego voltam a subir BCE volta a aumentar os juros em 25 pts Os...
Produção industrial dos EUA em maio: -0,2% m/m. Previsto: +0,1% m/m. Anteriormente: +0,5% m/m Utilização da capacidade dos...
O BCE decidiu aumentar as taxas de juro em 25 pontos base hoje. Christine Lagarde, a presidente do BCE, está a discursar: A inflação...
https://www.youtube.com/watch?v=MxL6qMwnLlM
A Bunge concordou em comprar a Viterra Financiamento da transação com 75% em ações e 25% em dinheiro A Bunge vai recomprar...
Os dados das vendas a retalho dos EUA para maio foram divulgados hoje às 13:30, sendo a última peça de dados de topo dos EUA agendada...
Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA foram superiores às expectativas dos analistas. Pedidos de subsídio de desemprego: Actual:...
O Banco Central Europeu anunciou a sua última decisão de política monetária hoje às 13h15. O mercado esperava que o...
