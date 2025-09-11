DE30: Dax cai antes da decisão do BCE!
Dax cai na sequência da decisão de ontem da FOMC As atenções viram-se agora para o BCE Deutsche Bank prevê...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Acompanhe em direto a reunião do BCE com o analista da XTB Nuno Mello e saiba o que esperar para os investidores: Cobertura da reunião...
Assísta agora ao vídeo de oportunidade em Ethereum.
O euro é uma das moedas do G10 com melhor desempenho hoje. O BCE deverá anunciar a sua próxima decisão de política monetária...
O sentimento do mercado de criptomoedas está fraco hoje, com a Bitcoin a cair após a decisão do Fed de ontem e escorregando do nível...
Os dados económicos publicados hoje pela China confirmaram que o impulso da recuperação econômica do país perdeu...
O USDJPY tem se tornado bastante volátil, com o iene japonês a ser a moeda do G10 com pior desempenho, enquanto que o dólar americano...
Índices europeus seguem laterais Investidores esperam que o BCE aumente os juros em 25 pts Vendas a retalho nos EUA serão conhecidas...
Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem de forma mista. O S&P 500 ganhou 0,08%, o Nasdaq subiu...
