BREAKING: ISM de Serviços dos EUA acima do esperado 📈 Índice Dow Jones Industrial Average (DJIA) avança
PMI de Serviços ISM dos EUA Atual: 52 (Previsão: 51, Anterior: 50,1) Novos Pedidos: 56,0 (Previsão: 51,1, Anterior:...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os futuros dos Estados Unidos operam em alta após o fechamento misto dos principais índices na sessão anterior, com o Nasdaq e o S&P...
09h30 BRT – Estados Unidos – Dados de Emprego: Pedidos iniciais de seguro-desemprego: atual 237 mil; previsão 230 mil; anterior...
Operação do dia: GBPUSD (04.09.2025) Fatos O GBPUSD permanece estável acima da EMA de 100 dias. O spread entre...
A Broadcom Inc., com sede em San Jose, Califórnia, é uma das empresas mais relevantes nos mercados de semicondutores e software de infraestrutura,...
DADOS PRINCIPAIS Atual: 54 mil (previsão: 68 mil; anterior: 104 mil) O dado do mês passado foi revisado para 106 mil. Teoricamente,...
Os futuros do Nasdaq 100 (US100) sobem hoje, após a sessão fraca de ontem, tentando reverter o padrão técnico de ombro-cabeça-ombro...
Índices europeus se recuperam nesta quinta-feira na primeira parte do dia, impulsionados pelas dúvidas sobre a política comercial...
DADOS PRINCIPAIS Vendas no varejo (m/m): -0,5% (previsão: -0,3%; anterior: 0,3%; revisado: 0,6%) Vendas no varejo (y/y): 2,2% (previsão:...
07:30 (horário de Brasília), Suíça – Dados de Inflação de agosto: IPC: atual -0,1% m/m; previsão...
Hoje teremos outro importante relatório do mercado de trabalho, além dos dados do ISM e dos PMIs de agosto, bem como os dados de julho da...
Segundo reportagens, os reguladores chineses estão considerando novas medidas para reduzir a especulação no mercado, incluindo...
O mercado acionário americano mostra uma divergência clara — Nasdaq e S&P 500 estão subindo no mercado à...
Será que veremos em breve uma crise de liquidez? E o que isso significa para o S&P 500 no mês mais fraco do ano? O sistema financeiro...
Ações da Alphabet em euforia — empresa sobe 8% após vitória judicial O gigante da tecnologia Alphabet, conhecido como...
A Reuters informou que a OPEP+, cartel de países produtores de petróleo, está considerando seriamente um compromisso de aumento de...
Abertura em NY: Wall Street faz uma pausa A sessão de terça-feira não foi favorável para os compradores. Uma liquidação...
16h00 – O Bureau of Labor Statistics dos EUA publicou os resultados do JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey). Vagas de emprego...
Os índices acionários europeus registraram ganhos moderados durante a sessão de terça-feira. Ontem, as ações...
Os futuros dos Estados Unidos mostram uma recuperação impulsionada principalmente pelo setor de tecnologia, após a queda registrada...
