Resumo da Manhã (06.05.2025)
A volatilidade em Wall Street permaneceu limitada ontem, com os investidores evitando movimentos arriscados antes da divulgação dos dados...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Emprego no setor privado dos EUA abaixo das expectativas O setor privado norte-americano criou apenas 37 mil empregos em maio, atingindo seu menor...
O índice S&P 500 permanece em tendência de alta. No entanto, observando o intervalo de 1 hora (H1), o preço entrou recentemente...
O índice alemão DAX 40 continua sua trajetória de alta nesta terça-feira. As duas últimas velas no gráfico diário...
Os investidores em Wall Street estão cautelosamente otimistas, reagindo a uma combinação de dados econômicos mais fracos do...
Estados Unidos – Dados de Emprego de Maio: ADP Nonfarm Employment Change 📉 Resultado: 37 mil 📊 Previsão: 111 mil 📆 Anterior:...
Estados Unidos – Dados da EIA: Estoques de Petróleo Bruto: -4,304 milhões (Previsão: -2,900 milhões; Anterior:...
ISM de Serviços dos EUA (PMI): Atual: 49,9 (Previsão: 52; Anterior: 51,6) Detalhamento: Novos Pedidos: 46,4 (Previsão:...
Canadá - Decisão da Taxa de Juros do BoC para julho: atual: 2,75%; previsão: 2,75%; anterior: 2,75%; O...
📈 DE40: DAX sobe 0,4% – Airbus avança com possível encomenda da China Futuros dos índices dos EUA registram leves ganhos...
Não perca a live especial de abertura do mercado americano hoje, a partir das 10h30 da manhã, com a participação do trader...
Futuros do Café Arábica (COFFEE) sobem quase 1,5% hoje, após venda recorde que durou anos. Desde 11 de abril, os preços do...
O relatório de emprego do setor privado ADP para maio de 2025 deve mostrar um aumento de 110.000 vagas, acima dos 62.000 registrados em abril. Atualmente,...
📊 Gráfico do dia – AUDUSD (04.06.2025) Hoje foi divulgado o relatório do PIB do 1º trimestre de 2025 da Austrália. Os...
Calendário Econômico: dados do mercado de trabalho e acordos comerciais no foco dos investidores 🔎 Entre as principais divulgações...
Resumo de Mercado – Ásia-Pacífico e Atualizações Globais Os índices da região Ásia-Pacífico...
Os índices dos Estados Unidos encerram o dia em território positivo, apesar de uma abertura incerta na sessão à vista. No...
Suíça volta a enfrentar o fantasma da deflação Pela primeira vez em quatro anos, a Suíça registra um dado...
O Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, declarou durante a cúpula em Zurique que a China precisa decidir se deseja ser...
Os futuros dos principais índices de ações dos EUA estão sendo negociados em baixa, após o Nasdaq liderar os ganhos...
