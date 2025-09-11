Conferência de imprensa de Powell - principais notas
O FOMC decidiu manter as taxas inalteradas em 5,00-5,25% na reunião de hoje. Esta foi a primeira vez em 15 meses em que o Fed decidiu não...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O desfecho da reunião da FOMC terminou com a decisão de manter os juros inalterados, em linha com as expectativas do mercado. No entanto,...
O desfecho da reunião da FOMC terminou sem surpresas - as taxas de juro foram mantidas inalteradas, com a taxa de referência a ficar...
IFR emitiu uma recomendação para se negociar o par cambial AUDUSD. IFR recomenda entradas curtas no par, considerando os seguintes...
O FOMC anunciará a sua próxima decisão de política monetária daqui a cerca de uma hora, às 19:00. O mercado espera...
https://www.youtube.com/watch?v=ZYD2LBjLS5o
Acompanhe em direto a reunião da Fed com o analista da XTB Vítor Madeira e saiba o que esperar para os investidores: Decisão...
O HSBC emitiu uma recomendação para o par de moedas EURCHF. O banco recomenda colocar uma posição longa sobre o par com...
As ações da Netflix (NFLX.US) reagiram positivamente à notícia da abertura do primeiro restaurante Netflix Bites, em Los Angeles....
As ações das seguradoras de saúde dos EUA estão a recuar hoje. Os comentários feitos ontem por John Rex, CFO da Unitedhealth...
Wall Street abre ligeiramente em baixa antes da decisão da Fed US2000 tenta ultrapassar a zona de resistência dos 1.900 pts A...
