Última Hora: petróleo em queda depois de inventários saírem acima do esperado
A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) divulgou hoje, às 15:30h , um relatório semanal oficial...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A criptomoeda TEZOS está a registar ganhos de quase 7%, apesar de ter sofrido uma pequena correção após uma subida...
EUA, Inflação segundo o IPP em Maio: Headline: 1,1% a/a. Previsão: 1,5% a/a. Anteriormente: 2,3% a/a Taxa subjacente: Atualmente:...
DE30 continua a subir antes da decisão do FOMC Contratos próximos dos máximos A Vodafone e a Three...
Hoje, todas as atenções estão viradas para a Reserva Federal, com os investidores a aguardarem a decisão sobre as taxas de...
A lira turca ganhou cerca de 0,7% na sequência de uma entrevista do Presidente turco Erdogan. Erdogan afirmou que aceitará as medidas que...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no OIL.WTI
As ações da fabricante automóvel Toyota (TM.US) registaram um ganho de quase 8% na sessão asiática e os seus ADRs estão...
O Nikkei terminou a sessão de ontem em máximos dos últimos 33 anos, acima dos 33.000 pontos. O índice está...
