Oportunidade de negociação - EUR/USD
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par EUR/USD:
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As criptomoedas não conseguiram apagar a liquidação dos últimos dias e estão a negociar sob pressão: BITCOIN...
O petróleo está a sofrer um golpe no início de uma nova semana. Brent (OIL) e WTI (OIL.WTI) estão a negociar em torno dos 2%...
O IFR emitiu uma recomendação para o par de moedas EURGBP. O IFR recomenda colocar uma posição longa sobre o par com os...
Índices europeus com abertura ligeiramente superior Decisões sobre taxas da Fed, BCE e BoJ esta semana IPC e vendas a retalho...
Os índices da Ásia-Pacífico foram negociados maioritariamente em alta hoje. O Nikkei ganhou 0,6%, o Nifty 50 adicionou 0,2%, enquanto...
As ações das BigTechs estão a ser negociadas em alta esta sessão: Apple (AAPL.US), Alphabet (GOOGL.US), Microsoft (MSFT.US)...
A empresa de imagiologia por satélite Planet Labs (PL.US) está hoje sob pressão descendente, uma vez que não cumpriu as previsões...
