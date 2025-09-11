Abertura do mercado americano: US500 continua a estender os ganhos à boleia da Tesla
Wall Street ganha no início da sessão As cotações são apoiadas por um bom sentimento em torno da Tesla...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As ações da Tesla ganharam 5,0% num movimento prematuro após a adoção da rede Supercharger da Tesla. A...
https://www.youtube.com/watch?v=VPbNp7oBmfg
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
Relatório sobre o mercado de trabalho no Canadá de Maio: Taxa de utilização da capacidade para o 1º trimestre: Real:...
Dax mantém-se na zona de consolidação semanal Dados do mercado de trabalho canadiano às 13:30 Recomendação...
Os dados macroeconómicos da China estão a ser observados com grande atenção pelos investidores, porque podem afetar os receios...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje na Bitcoin:
Após uma queda de dois dias a partir do pico de 33 anos, o índice Nikkei do Japão se recuperou na sexta-feira. O índice Nikkei...
Índices europeus seguem em baixa esta manhã Dados do IPC na China em linha com as expectativas A sessão de hoje na Europa...
