Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 09/06/2023
Os índices americanos terminaram a sessão de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,62%, atingindo os 4.294 pontos, o Dow Jones subiu 0,50%...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices americanos terminaram a sessão de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,62%, atingindo os 4.294 pontos, o Dow Jones subiu 0,50%...
21:30
https://www.youtube.com/watch?v=Xd12Br4kTZw
A segunda metade da sessão de hoje traz uma maior volatilidade sobre o dólar, o que também se traduz em movimentos claros sobre os...
O gestor da Duquesne Capital, Stanley Druckenmiller, que deu os seus primeiros passos como gestor de capital no famoso Quantum Fund fundado por George...
As ações da Palantir (PLTR.US), empresa de análise de Big Data, cibersegurança e serviços de IA estão a...
Relatório da EIA sobre os inventários de petróleo dos EUA Stocks de petróleo. Actual: -0,451 mb. Previsto: 1,5 mb (API:...
O Banco do Canadá (BdC) aumentou o seu objectivo para a taxa overnight para 4,75%, em conformidade com a sua política actual de restrição...
Wall Street abre em alta S&P 500 luta para atingir os níveis mais altos desde Agosto de 2022 Défice comercial fica ligeiramente...
Nesta análise da rubrica BOLSA EM AÇÃO, o analista da XTB Vítor Madeira faz a análise ao 2º trimestre da Navigator...
https://www.youtube.com/watch?v=jzzxqcKS2R4
Os maiores conglomerados da Coreia do Sul, Hyundai e Kia, estão sob pressão devido ao processo movido por Nova Iorque contra os fabricantes,...
