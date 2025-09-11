Ações da Hyundai sob pressão
Os maiores conglomerados da Coreia do Sul, Hyundai e Kia, estão sob pressão devido ao processo movido por Nova Iorque contra os fabricantes,...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
DE30 mantém-se na zona de consolidação Produção industrial na Alemanha abaixo das expectativas Aurubis...
A sétima maior criptomoeda do mercado, Cardano (ADA), está a cair para níveis não vistos desde o final de Março. De...
A Inditex (ITX.ES) estabeleceu um novo recorde nos seus resultados trimestrais, destacando não apenas a melhoria em relação...
O índice japonês Nikkei 225 (JAP225) registou o pior desempenho entre os índices das blue chips da região Ásia-Pacífico...
Assísta ao video de oportunidade no par USD/CAD.
A lira turca está a sofrer uma grande queda esta manhã. A moeda da Turquia está a cair mais de 5% em relação ao dólar...
Índices europeus abrem de forma mista Banco do Canadá anuncia a sua decisão sobre as taxas de juro hoje às 15h00 Os índices...
Os mercados financeiros estão relativamente calmos na manhã de quarta-feira, sem grandes oscilações nos preços....
