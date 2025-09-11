Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 07/06/2023
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,24%, o Dow Jones subiu 0,03% e o Nasdaq...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,24%, o Dow Jones subiu 0,03% e o Nasdaq...
Um novo relatório de Perspectiva de Energia de Curto Prazo (STEO) da Administração de Informação de Energia dos EUA...
O Banco do Canadá (BoC) está programado para anunciar sua próxima decisão de política monetária amanhã...
A empresa de IA Gitlab (GTLB.US), que opera no sector do desenvolvimento de software (DevOps), apresentou um relatório do primeiro trimestre melhor...
Os índices de Wall Street conseguiram recuperar das perdas iniciais e estão a registar pequenos ganhos até ao momento. O Russell 2000...
O TRIGO esteve a registar ganhos superiores a 4% e atingiu a marca dos 650 cêntimos por bushel - o nível mais alto desde 17 de Maio de...
Índices norte-americanos abrem em baixa S&P 500 recuou depois de ter testado a zona de fibonacci nos 61.8% Ações...
Sentimento no mercado europeu mantém-se misto Os comentários da TSMC estragam o clima no mercado de semicondutores. Thyssenkrupp...
Petróleo A OPEP+ decidiu estender o acordo de cortes na produção até 2024, embora com níveis ligeiramente modificados. Além...
