Um olhar para o Ouro (03.06.2025)
Fatos: O preço do ouro voltou a subir após testar o suporte-chave próximo dos 3330 O ouro vem operando em tendência...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Petróleo: No fim de semana, ocorreram uma série de ataques mútuos entre Ucrânia e Rússia, o que aumenta o risco...
O sentimento no mercado acionário dos Estados Unidos está misto. Os investidores aguardam mais informações sobre as negociações...
10h00 (horário de Brasília), Estados Unidos – Vagas de Emprego JOLTS de abril: Resultado: 7,391 milhões Previsão:...
Os índices europeus começaram o dia em alta, mas os ganhos foram reduzidos nos primeiros minutos de negociação. Apenas...
Hims & Hers sobe mais de 6% no pré-mercado hoje após o anúncio do plano de aquisição da plataforma europeia ZAVA....
O Primeiro-Ministro britânico, Keir Starmer, anunciou uma revisão dos gastos com defesa do Reino Unido que visa preparar as forças...
No dia 3 de abril, houve uma queda de dois dígitos no índice Hang Seng China Enterprises, desencadeada pela imposição de tarifas...
🇦🇺 Ata do RBA revela viés dovish em meio a incertezas globais Durante a sessão asiática, o Banco da Reserva da Austrália...
Taxa do IPC de maio: -0,1% interanual (Previsão: -0,1% interanual e anterior: 0,0% interanual) IPC mensal: 0,1% mês a mês (Previsão:...
Calendário Econômico de Hoje – 2 de junho de 2025 Vários dados importantes serão divulgados hoje, com destaque para a...
📈 Resumo do Mercado – Abertura de Junho com Ganhos em Wall Street e Ásia 🔹 Ações nos EUA encerram em alta a primeira sessão...
Contrato de 15 anos, apoiado pela Nvidia, deve gerar US$ 7 bilhões em receita As ações da Applied Digital (APLD), provedora de...
📊 Resumo Diário – 2 de junho de 2025 🔹 Wall Street fecha em leve alta, revertendo perdas iniciais: Os índices US500 e US100 apagaram...
Terceiro mês seguido de aumento: Arábia Saudita e Rússia lideram mudança estratégica A decisão anunciada no...
Os preços da prata estão disparando hoje, com alta de quase 5%, acompanhando o movimento do ouro, que sobe cerca de 2,4%. Os metais preciosos...
O dólar dos EUA volta a enfraquecer nesta segunda-feira, à medida que os investidores avaliam o risco de uma nova escalada na guerra comercial,...
O sentimento em Wall Street nesta segunda-feira está claramente misto, com US500 e US100 praticamente estáveis, operando em uma faixa estreita...
Os futuros de ações dos EUA caíram após o ex-presidente Donald Trump anunciar uma nova rodada de tarifas, aumentando a cautela...
