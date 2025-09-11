Oportunidades de negociação - GBP/CAD
Assísta agora ao vídeo de oportunidade no par GBP/CAD.
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Assísta agora ao vídeo de oportunidade no par GBP/CAD.
A reunião de fim de semana do grupo OPEP+ foi acompanhada de perto, mas não se esperava que resultasse em quaisquer mudanças no nível...
A reunião de fim de semana do grupo OPEP+ foi acompanhada de perto, mas não se esperava que resultasse em quaisquer mudanças no nível...
A lira turca não está a conseguir travar a sua forte dinâmica descendente em curso (-0,82% em relação ao dólar...
A lira turca não está a conseguir travar a sua forte dinâmica descendente em curso (-0,82% em relação ao dólar...
As leituras finais do PMI dos serviços para Maio dos países europeus foram divulgadas esta manhã. Os dados revistos da França...
As leituras finais do PMI dos serviços para Maio dos países europeus foram divulgadas esta manhã. Os dados revistos da França...
Os dados de inflação do IPC da Suíça para maio foram divulgados esta manhã às 7h30. Os dados vieram em linha...
Os dados de inflação do IPC da Suíça para maio foram divulgados esta manhã às 7h30. Os dados vieram em linha...
Índices europeus seguem em terreno positivo Dados finais do ISM de serviços Dados sobre a inflação na...
Índices europeus seguem em terreno positivo Dados finais do ISM de serviços Dados sobre a inflação na...
Os preços do petróleo começaram a sessão de hoje com um gap de alta, após a reunião da OPEP+. A OPEP+...
Os preços do petróleo começaram a sessão de hoje com um gap de alta, após a reunião da OPEP+. A OPEP+...
Neste webinar de análise semanal, o analista da XTB Henrique Tomé apresenta os destaques nos mercados financeiros para a semana e os principais...
INVESTING DAY 9ª edição PROGRAMA DO EVENTO: Gestão emocional: o impacto das emoções nas...
Com o preço de um barril de petróleo próximo de mínimos de vários meses, Warren Buffett não parou de comprar...
Com o preço de um barril de petróleo próximo de mínimos de vários meses, Warren Buffett não parou de comprar...
DAX estende onda ascendente dinâmica NFP não altera o sentimento do mercado de ações Os resultados do...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador