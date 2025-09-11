DE30: Dax mantem os ganhos depois de relatório ambiguo do NFP!
DAX estende onda ascendente dinâmica NFP não altera o sentimento do mercado de ações Os resultados do...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
EUA, relatório NFP de maio Folha de pagamento não agrícola: 339 mil vs 190 mil esperados (253 mil anteriormente) Taxa de desemprego:...
https://www.youtube.com/watch?v=v_-LsJ45xLI
O fabricante de vestuário e calçado desportivo Under Armour (UA.US) está a prolongar os ganhos de ontem nas negociações...
IFR Research emitiu uma recomendação no par cambial EURGBP. IFR recomenda colocar uma posição longa nos seguintes níveis: Entrada...
O Nasdaq ganhou mais de 30% desde o início do ano, apesar do ciclo de aperto da Fed e dos custos de financiamento recorde. A corrida é liderada...
Nesta análise ao NFP de Abril com o analista da XTB Henrique Tomé, os tópicos em destaque: Dados do emprego nos EUA Enquadramento...
O relatório do NFP para Maio é um dos principais lançamentos macro do dia. Os dados de emprego dos EUA, programados para serem lançados...
A China está a considerar um novo pacote de apoio ao sector imobiliário para impulsionar a economia, segundo a Bloomberg. As autoridades...
Assísta ao vídeo de oportunidade no ouro.
O Danske Research emitiu uma recomendação no par USDJPY. A instituição recomenda colocar uma ordem pendente de short...
