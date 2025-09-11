USDJPY - recomendação do Danske (02.06.2023)
O Danske Research emitiu uma recomendação no par USDJPY. A instituição recomenda colocar uma ordem pendente de short...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices dos EUA estão a recuperar, à medida que se tornava cada vez mais provável que o Fed mantenha as taxas inalteradas...
BNP Paribas recomenda entradas curtas no par GBPUSD, considerando os seguintes níveis: Entrada (ao preço de mercado): 1.2526 Target:...
Índices europeus seguem em terreno positivo Relatório do NFP em destaque Senado nos EUA aprova o projecto lei sobre...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem com ganhos. O S&P 500 subiu 0,99%, o Dow Jones subiu 0,47%, enquanto o Nasdaq...
Relatório da DOE sobre os inventários • Inventários de petróleo. Actual: 4.49 mb Expectativa: -1.2 mb •...
14:30- Relatório da EIA sobre os inventários de petróleo. Actual: 110 bcf. Expectativa: 95 bcf. Anterior: 96 bcf
EUA, Índice PMI para o setor de manufatura em maio (final). Atual: 48,4. Publicação inicial: 48,5. EUA, Índice ISM para...
PMIs revelaram-se mistos na Zona Euro Salesforce coloca as empresas de software na Europa sob pressão A sessão de quinta-feira...
