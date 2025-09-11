🔴 Abertura do mercado americano - webinar em direto
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
Dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego: Actual: 232K. Expectativa 235k. Anterior 229k. Os dados saíram ligeiramente...
A Qualcomm (QCOM.US), principal fabricante mundial de processadores para smartphones e um importante player em tecnologia sem fio, registou recentemente...
O relatório de emprego da ADP para maio foi divulgado hoje às 13h15. Esperava-se que o relatório mostrasse um aumento de 170 mil empregos...
O DAX está a ser negociado em alta esta sessão Fonte: xStation5 Gráfico semanal: A zona de suporte entre os 15.816...
As minutas da reunião do BCE realizada nos dias 3 e 4 de maio de 2023 foram divulgadas hoje às 12h30. O documento mostrou que alguns membros...
A Presidente Lagarde do BCE referiu que o BCE ainda precisa continuar com o ciclo de aumento das taxas de juros. O BCE ainda não está satisfeito...
Os dados preliminares sobre a inflação, segundo o IPC na Zona Euro para maio foram divulgados hoje às 10:00. Esperava-se que os dados...
Os dados decepcionantes do PMI de Chicago, devem ser vistos como dovish do ponto de vista do Fed e levou a uma subida dos preços do ouro. No entanto,...
Foram divulgados esta manhã os PMIs finais sobre o setor da indústria dos países da zona euro. Os relatórios mostraram uma...
Índices europeus seguem em terreno positivo Investidores aguardam pelos dados do IPC e pelas minutas da última reunião...
