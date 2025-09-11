Calendário económico: Relatório do ADP e dados do IPC na Europa
Índices europeus seguem em terreno positivo Investidores aguardam pelos dados do IPC e pelas minutas da última reunião...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices de Wall Street encerraram o dia de negociação de ontem em queda, mas acima dos mínimos da sessão. O...
Os índices de Wall Street negoceiam hoje em baixa, com o Dow Jones a cair 0,5%, o S&P 500 a negociar 0,4% mais baixo e o Nasdaq a recuar...
O euro é uma das moedas do G10 com pior desempenho hoje. Uma série de relatórios flash do IPC de Maio dos países europeus,...
Credit Suisse emitiu uma recomendação para o par de moedas EURUSD. O banco recomenda uma ordem pendente de SHORT sobre o par com...
Os índices dos EUA estão a recuar hoje, com o movimento de descida a acelerar após os dados das ofertas de emprego nos EUA (JOLTS)...
Os preços do petróleo deram uma reviravolta quase completa, recuperando a maior parte das perdas registadas hoje cedo. Embora nenhuma notícia...
O Block informou que a Binance demitiu alguns funcionários que não se encaixavam na cultura corporativa da Binance e eram ineficientes. No...
O relatório sobre as vagas de emprego nos EUA para Abril (JOLTS) foi divulgado às 15:00 e mostrou uma enorme divergência. O JOLTS para...
Wall Street abre em baixa, Russell 2000 lidera a descida Acordo sobre o teto da dívida dos EUA deverá ser aprovado hoje A...
Surgiram relatos na imprensa que apontam para mal-entendidos dentro dos membros da OPEP+. Mais precisamente, mal-entendidos entre a Arábia Saudita...
