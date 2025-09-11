⛽ Petróleo volta a cair!
Surgiram relatos na imprensa que apontam para mal-entendidos dentro dos membros da OPEP+. Mais precisamente, mal-entendidos entre a Arábia Saudita...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
O par USD/CAD recuou após a divulgação dos dados do PIB do Canadá para o primeiro trimestre de 2023, às 13h30de...
O relatório do IPC alemão para Maio foi divulgado hoje às 13h00. A inflação, segundo o relatório do IPC...
Relatório de inflação do IPC alemão às 13:00 Dados fracos da China afundam empresas do sector da moda A...
Os futuros do Hang Seng (CHNComp) foram negociados em baixa hoje, após a divulgação dos fracos PMIs chineses para Maio. O PMI da indústria...
Assista ao vídeo de oportunidade no par EUR/JPY.
Correção no índice Nikkei 225 após atingir máximas históricas Dados mais fracos de vendas a retalho e produção...
A inflação francesa desacelerou mais do que o esperado, atingindo o seu nível mais baixo em um ano, o que é uma boa notícia...
Dados mais fracos no PMI da China e da produção industrial do Japão Inflação do IPC em destaque esta manhã Vários...
