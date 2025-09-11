Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 31/05/2023
As bolsas asiáticas registaram quedas devido à deterioração da atividade industrial na China e preocupações...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Nvidia ultrapassa o 1T de dólares de capitalização bolsista com o lançamento de novos produtos destinados ao desenvolvimento...
O USDJPY reage a uma queda acentuada nos rendimentos dos EUA, impulsionado por um bom sentimento em relação à potencial aprovação...
As ações da Tesla (TSLA.US) e da Ford (F.US) valorizam 2,5% e 4,5%, respetivamente, com o anúncio da colaboração entre...
O petróleo Brent está a perder 4% hoje, o que pode estar ligado a vários fatores. Os meios de comunicação dos EUA falam...
Wall Street abre em terreno positivo. A Nvidia ultrapassa a marca de $1 trilião de capitalização de mercado; é a...
15:00 - EUA, Índice de Confiança do Conference Board de Maio. Actual: 102,3.Expectativa: 99.1. Anterior: 101.3
O Nasdaq 100 (US100) está a subir mais de 1% Os investidores estão a antecipar o desfecho das negociações sobre o...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
Petróleo Está a surgir um potencial conflito entre a Arábia Saudita e a Rússia no seio da OPEP+. A Rússia quer...
