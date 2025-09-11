Destaque das matérias-primas - Petróleo, Gás, Trigo, Soja (30.05.2023)
Petróleo Está a surgir um potencial conflito entre a Arábia Saudita e a Rússia no seio da OPEP+. A Rússia quer...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
DE30 recupera as perdas iniciais Sentimento na zona euro enfraquece em termos mensais Mercados reagem positivamente com os desenvolvimentos...
O momentum de alta nos índices chineses definitivamente enfraqueceu, uma vez que dados recentes indicaram que a abertura pós-pandemia...
Os investidores americanos estão a regressar de um longo fim-de-semana do Memorial Day. Foi anunciado durante o fim-de-semana que foi alcançado...
Os dados flash do IPC de Espanha para Maio foram divulgados esta manhã às 8:00. Os valores da inflação espanhola são...
Índices europeus seguem em terreno positivo Bolsas no Reino Unido e EUA retomam esta terça-feira Dados nos EUA em destaque Os...
Os índices da Ásia-Pacífico negociaram de forma mista hoje. O S&P/ASX 200 caiu 0,1%, os índices da China caíram...
A sessão de segunda-feira foi calma, o que se deveu à ausência de investidores dos EUA, bem como à falta de transacções...
As cotações do USDJPY começaram a nova semana com uma correção. Olhando tecnicamente para o intervalo D1, antes do fim...
A Bitcoin reagiu positivamente à notícia do aumento do limite da dívida dos EUA. Os mineradores de BTC aumentaram recentemente...
