Calendário Macroeconómico: dados do emprego americano esta semana
O calendário macro de hoje está literalmente vazio. Devido ao feriado do Memorial Day, os mercados nos EUA permanecerão fechados....
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices da Ásia-Pacífico foram negociados de forma mista no início de uma nova semana. O Nikkei e o Kospi desceram 0,12%...
Todas as segundas-feiras, o comentário do analista de mercados convidado da XTB - José Lagarto. Uma análise sobre a bolsa portuguesa,...
INVESTING DAY 9ª edição PROGRAMA DO EVENTO: Negociação de índices no curto prazo - Luís...
As ações da Virgin Galactic (SPCE.US), que tem como objetivo comercializar o turismo suborbital, estão em queda de quase 17% hoje,...
A próxima semana no mercado pode começar relativamente calma, já que os traders dos EUA estão de folga, mas as coisas podem...
Wall Street abre em alta após comentários positivos de McCarthy, que afirmou que as negociações também progrediram esta...
Wall Street está prestes a abrir ligeiramente mais alta hoje. Acordo sobre o limite da dívida está próximo. Dados...
Sentimento da Universidade de Michigan para maio: Final da Universidade de Michigan: 59,2, Previsão: 57,8 Anterior: 63,5 Expectativas de...
- EUA, conjunto de dados para Abril. Core PCE. Actual: 4,7% YoY. Esperado: 4.6% YoY. anterior: 4.6% YoY Personal income.Actual: 0,4% MoM. Esperado:...
