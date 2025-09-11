URGENTE: Dados do ISM industrial dos EUA vêm mais fracos do que o esperado
Dados do ISM dos EUA (maio) vieram claramente mais fracos do que o esperado: ISM Manufacturing PMI: 48,5 (Previsão: 49,5 | Anterior: 48,7) Preços...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O preço do ouro sobe quase 2% hoje, impulsionado por uma confluência de fatores, com destaque para o enfraquecimento do dólar americano....
Os mercados acionários estão passando por um breve esfriamento do sentimento dos investidores nesta segunda-feira, em meio a riscos geopolíticos...
O petróleo bruto (OIL) sobe quase 4% hoje, já que o aumento na oferta da OPEP+ foi menor do que o mercado temia, apesar da intensificação...
📈 Futuros do Gás Natural (NATGAS) sobem mais de 6% com onda de calor nos EUA impulsionando a demanda por refrigeração Os contratos...
📰 Fatos Relevantes – 02/06/2025 Tarifas sobre aço e alumínio dobram: Donald Trump anunciou no sábado, pelas redes...
O ouro sobe 1,8% com forte retorno da aversão ao risco, aproximando-se de uma resistência-chave em torno de US$ 3.365 por onça. A troca...
05:30 (horário de Brasília), Reino Unido – Dados de PMI de maio: S&P Global PMI Industrial: atual 46,4; previsão...
05:50 (horário de Brasília), França – Dados de PMI de maio: HCOB PMI Industrial da França: atual 49,8; previsão...
PIB (1º trimestre) Trimestral: Resultado: 0,5% QoQ Previsão: 0,4% QoQ Anterior: 0,3% QoQ PIB (1º trimestre) Anual: Resultado:...
Os mercados financeiros voltam a ser impulsionados por mudanças na política comercial global, à medida que o rompimento verbal nas...
Índices americanos recuam na sexta-feira com tensões comerciais renovadas entre China e EUA Os principais índices americanos recuaram...
Os índices de Wall Street encerraram a semana e o mês com perdas. O índice S&P 500 caiu mais de 0,6%, enquanto o Nasdaq 100...
Mais uma semana movimentada nos mercados ficou para trás. A incerteza sobre tarifas e a turbulência legal envolvendo a administração...
Reação de fim de mês encerra sequência de seis quedas consecutivas 📈 Os preços do cacau estão subindo hoje mais...
A OPEP+ está avaliando um aumento na produção de petróleo bruto para julho que ultrapassaria 411.000 barris por dia (bpd),...
Small caps lideram perdas com reavivamento das tensões entre EUA e China Expectativas de inflação caem em maio, PCE...
