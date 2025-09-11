📊 ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 26/05/2023
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
DE30 prolonga a tendência de queda Siemens Energy vê procura na transformação verde As atenções centram-se...
Assísta agora ao vídeo de oportunidade na Bitcoin.
O dólar americano está a perder alguns dos ganhos hoje, sendo a moeda do G10 com pior desempenho no dia. A moeda americana pode tornar-se...
Embora o GBPUSD tenha recuado esta semana, as perspectivas para a libra britânica tornaram-se mais otimistas. Isto porque os recentes dados divulgados...
O dólar dos EUA tem sido a moeda do G10 com melhor desempenho esta semana, uma vez que as negociações sobre o teto da dívida...
Índices dos mercados acionistas europeus devem abrir sem alterações PCE, despesas e rendimentos pessoais, dados das...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem mistos. O Dow Jones caiu 0,1%, o Russell 2000 desceu 0,7%, enquanto o S&P...
Os índices de Wall Street negociaram hoje de forma mista - o Dow Jones e o Russell 2000 negociaram em baixa, enquanto o Nasdaq e o S&P 500...
O ETF certo para cada pessoa depende do objetivo a atingir, mas existem algumas técnicas que nos ajudam a escolher os melhores ETFs para ter em...
