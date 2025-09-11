🔴 Webinar: Construir uma carteira de ETFs
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O dólar americano é a moeda do G10 com melhor desempenho hoje, com os rendimentos dos EUA a continuarem a subir no meio da incerteza sobre...
A Snowflake (SNOW.US), empresa de dados baseada em cloud dos EUA, está a negociar cerca de 18% em queda. A queda no preço das ações...
A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) divulgou o relatório semanal sobre os inventários de gás...
A inteligência artificial deu uma "segunda vida" ao índice Nasdaq, fortemente sobrevendido até há pouco tempo. Conhecido...
O Banco de Reserva da África do Sul (SARB) aumentou hoje a taxa de juro em 50 pontos base, elevando a taxa de juro principal de 7,75 para 8,25%....
Wall Street abre em alta, Nasdaq lidera ganhos Ganhos da Nvidia apoiam ações de tecnologia Dollar Tree e American Eagle...
China proíbe chips da Micron Technology A proibição poderá ter um impacto limitado, uma vez que se aplica sobretudo ao...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Henrique...
EUA, relatório do PIB para o 1º trimestre (revisão) PIB (variação trimestral anualizada): 1,3%...
DE30 regista perdas ligeiras. Sentimento europeu misto, os ganhos estão a ser impulsionados pelas empresas de IA e semicondutores. Dados...
