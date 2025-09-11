DE30: Empresas de semicondutores e IA tentam impulsionar o DAX
DE30 regista perdas ligeiras. Sentimento europeu misto, os ganhos estão a ser impulsionados pelas empresas de IA e semicondutores. Dados...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
DE30 regista perdas ligeiras. Sentimento europeu misto, os ganhos estão a ser impulsionados pelas empresas de IA e semicondutores. Dados...
O DAX future / DE30 cai hoje para um mínimo de várias semanas. Fonte: xStation5 Gráfico W1 O índice principal...
O Banco Central da República da Turquia (CBRT) anunciou a sua mais recente decisão de política monetária hoje, às 12:00...
A segunda metade da semana traz uma maior volatilidade nos principais índices dos Estados Unidos. Ontem, os índices US500 e US100 caíram...
Assista ao vídeo de portunidade no par EUR/AUD.
O mercado recebeu com euforia o relatório em si, bem como comentários sobre o desenvolvimento dos negócios da Nvidia (NVDA.US). De...
Índices europeus abrem em terreno positivo PIB e pedidos semanais de subsídio de desemprego nos EUA Os índices começaram...
A queda nos mercados asiáticos refletiu um conjunto complexo de fatores, à medida que os investidores ponderavam a possibilidade dos Estados...
O fabricante de semicondutores mais valorizado do mundo hoje é um dos principais beneficiários da tendência de IA, a Nvidia (NVDA.US)...
Christopher Waller, membro da Reserva Federal, fez alguns comentários hawkish sobre a política monetária esta tarde, dando apoio ao...
