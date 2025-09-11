EURUSD faz novos mínimos após comentário de Waller
Christopher Waller, membro da Reserva Federal, fez alguns comentários hawkish sobre a política monetária esta tarde, dando apoio ao...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O mercado acionista dos EUA está a sofrer hoje com os principais índices de Wall Street a caírem 0,5-1,0% até ao momento. A...
A Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA) publicou hoje, às 15:30, o relatório oficial...
Wall Street começou a sessão em baixa Minutas do FOMC e resultados da NVIDIA em destaque Continua a não existir avanços...
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Vítor...
As minutas da última reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), realizada nos dias 2 e 3 de maio, serão divulgadas...
O DE30 aumenta a descida e desce abaixo dos 16.000 pontos. Índice de actividade IFO alemão surpreende com queda considerável Os...
O cobre (COPPER) está a desvalorizar mais de 1,5% esta manhã, voltando a ser negociado abaixo da barreira psicológica dos 8.000 dólares....
9:00, Alemanha, Dados do IFO sobre o sentimento empresarial referente a Maio. Actual: 91.7. Expectativa: 93. Anterior: 93.6
