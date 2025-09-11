Última hora: DE30 prolonga as perdas após a publicação dos dados do IFO
9:00, Alemanha, Dados do IFO sobre o sentimento empresarial referente a Maio. Actual: 91.7. Expectativa: 93. Anterior: 93.6
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As europeias abriram em terreno negativo Destaque para o anúncio do Banco da Nova Zelândia e para os dados do Reino Unido sobre...
Às 7h00, ficámos a saber os dados de inflação do IPC e do IPP do Reino Unido, que acabaram por ficar acima das expectativas...
No mercado cambial, para além da libra a reagir aos dados de inflação do Reino Unido acima do esperado, o dólar da Nova Zelândia...
As ações asiáticas registaram uma ligeira queda pelo segundo dia consecutivo, uma vez que as negociações para aumentar...
O US500 está a recuar hoje devido à incerteza contínua sobre o limite da dívida dos EUA. Também estamos a ver dados...
Neste momento, a questão do aumento do limite da dívida é o tema número um, não só nos EUA, mas também...
Wall Street regista quedas moderadas Apple anuncia acordo plurianual e multibilionário com a Broadcom PacWest continua a recuperação...
- EUA, vendas de casas novas em Abril. Actual: 683k. Previsto: 665k. Anterior: 683k - EUA, índice do Fed de Richmond para Maio. Actual: -15....
Petróleo Os gestores de ativos estão mais pessimistas em relação ao petróleo (de acordo com dados da...
Dados dos PMIs flash dos EUA para Maio: -Indústria transformadora. Atual: 48,5. Previsto: 50.0. Anterior: 50,2 -Serviços. Atual:...
