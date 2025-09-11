Última hora: EURUSD enfraquece com os PMIs americanos mistos!
Dados dos PMIs flash dos EUA para Maio: -Indústria transformadora. Atual: 48,5. Previsto: 50.0. Anterior: 50,2 -Serviços. Atual:...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
https://www.youtube.com/watch?v=SQlYhwqk5yg
De segunda a sexta-feira, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje, com Nuno...
DE30 estende as quedas de ontem PMIs alemães - indústria em estado deprimido, serviços a fortalecer Morgan Stanley...
As matérias-primas estão em queda hoje, especialmente os metais industriais e preciosos. O fortalecimento do dólar americano pode...
Assista ao vídeo de oportunidade no par NZD/USD.
Os dados preliminares dos índices PMI de maio estiveram em destaque esta manhã. Os dados revelaram-se bastante mistos. Os PMIs de França...
Os índices PMI preliminares de maio para França e Alemanha foram divulgados às 8h15 e 8h30, respectivamente. Esperava-se que os dados...
Os índices europeus seguem em terreno negativo PMIs preliminares para maio da Europa e dos Estados Unidos. Discursos de membros do...
Os índices de Wall Street encerraram o dia de ontem em alta - o S&P 500 subiu 0,02%, o Nasdaq subiu 0,50% e o Russell 2000 subiu mais...
https://vimeo.com/829177433
